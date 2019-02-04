اونلاين | يوتيوب HD بث مباشر مباراة الوحدة والاتحاد | يلا شوت | كورة ستار | بين سبورت | الاسطورة | LiveHD7

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دوري بلس | بث مباشر مباراة الوحدة والاتحاد | يلا شوت | كورة لايف | youtube HD

يستضيف فريق الوحدة نظيره اتحاد جدة، في السابعة والربع مساء اليوم الإثنين، على ملعب الوحدة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، وذلك في لقاء يمني فيه الفريقين النفس لتحقيق نتيجة إيجابية والخروج من المباراة بأقل الخسائر للتقدم في جدول ترتيب الدوري السعودي، ويقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر والحي لمباراة اليوم، دوري بلس مشاهدة مباراة الوحدة واتحاد جدة بث مباشر.

دوري بلس | بث مباشر مباراة الوحدة والاتحاد | يلا شوت | كورة لايف | youtube HD

يدخل الوحدة المباراة وهو في المركز السادس برصيد 28 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها، إذ فاز في 8 وتعادل خلال 4، وخسر 5 أخرين، فيما يتواجد الاتحاد في المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 10 نقاط من أصل17 مباراة خاضها، إذ فاز في مباراتين، وتعادل في 4، وخسر 11 أخرين، بث مباشر الأسطورة مشاهدة مباراة الوحدة والاتحاد.

دوري بلس | بث مباشر مباراة الوحدة والاتحاد | يلا شوت | كورة لايف | youtube HD

الوحدة يمني النفس بتحقيق الفوز والتقدم للمربع الذهبي بقيادة مدربه المصري أحمد حسام ميدو الذي يحقق نتائج مميزة مع الفريق، بينما يسعى فريق اتحاد جدة لتحقيق الفوز والخروج من النفق المظلم الذي يعيش فيه، حيث يمر الفريق بموسم كارثي حتى الآن.

دوري بلس | بث مباشر مباراة الوحدة والاتحاد | يلا شوت | كورة لايف | youtube HD

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 17:15 بتوقيت جرينيتش، 19:15 بتوقيت مصر، 20:15 بتوقيت مكة المكرمة، تذاع المباراة عبر شاشة قنوات السعودية الرياضية وتطبيق دوري بلس في بث حي ومباشر وسريع.