اونلاين | بث مباشر مباراة الهلال والفتح اليوم يلا شوت

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الدوري السعودي.. دوري بلس | بث مباشر مباراة الهلال والفتح yalla shoot | youtube HD

يستضيف فريق الهلال نظيره الفتح في تمام الساعة 17:20 على استاد جامعة الملك سعود اليوم الإثنين 4 فبراير 2019 في إطار منافسات الجولة الـ18 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-2019، في مباراة قوية ومثيرة يترقبها عشاق الكرة العربية والسعودية، كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والفتح بث مباشر في الدوري السعودي.

الدوري السعودي.. دوري بلس | بث مباشر مباراة الهلال والفتح yalla shoot | youtube HD

الزعيم يدخل مباراة اليوم وهو منتشي بالفوز الكبير الذي حققه على حساب الفيحاء بخماسية مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأحد على استاد الملك سلمان، ويأتي الفريق على صدارة جدول الترتيب برصيد 40 نقطة وبفارق ست نقاط فقط عن النصر الذي يحتل المركز الثاني، فبعد مرور 17 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 12 مباراة، وتعادل في أربع وتلقى هزيمة واحدة، يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والفتح بث مباشر.

الدوري السعودي.. دوري بلس | بث مباشر مباراة الهلال والفتح yalla shoot | youtube HD

على الجانب الأخر يقدم فريق الفتح نتائج جيدة إلى حد ما حتى الآن، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق القادسية، وحققوا الفوز في هذه المباراة بهدفين دون رد، واستطاع الفريق أن يحتل المركز التاسع برصيد 22 نقطة خلف الفيصلي صاحب المركز الثامن حاليًا، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 17 لقاء، فاز في خمس وخسر مثلهم، وتعادل في سبع مواجهات.

الدوري السعودي.. دوري بلس | بث مباشر مباراة الهلال والفتح yalla shoot | youtube HD

وتنقل مباراة اليوم بين الهلال والفتح في تمام الساعة 17:20 بتوقيت مصر، 18:20 بتوقيت السعودية، وتنقل المباراة عبر قناة السعودية الرياضية.