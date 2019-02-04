سكاي: العثور على جثة داخل طائرة "سالا"

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الخليج 365- عثر فرع تحقيقات الحوادث الجوية المسؤول عن البحث طائرة المفقود إيميليانو سالا على جثة داخل الطائرة خلال الساعات الأخيرة من عملية البحث. وقالت شبكة سكاي سبورت، إن فرع تحقيقات الحوادث الجوية يقول أن لقطات فيديو تحت الماء أظهرت جثة داخل الطائرة التي كانت تحمل اللاعب إيميليانو سالا. واشارت التقارير، إلى أن فرع التحقيقات لم يتعرف حتي الآن على هوية الشخص الذي تم العثور على جثته داخل الطائرة، فهناك شكوك بأنه اللاعب إيميليانو سالا وشكوك أخري بأنه الطيار الذي أقلع بالرحلة من فرنسا.

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