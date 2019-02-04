شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه الزمالك في قمة الدوري المصري على ملعب برج العرب والان مع التفاصيل

أكد مسؤولو اتحاد الكرة إقامة مباراتي الأهلي والزمالك بالدور الأول والثاني لمسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، في ملعب برج العرب بالإسكندرية. وأعلن ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة إقامة مباراتي القمة ببرج العرب، على أن يتحدد موقف حضور الجماهير من جانب الأمن. ويلتقي الأهلي مع الزمالك في لقاء مؤجل من الدور الأول لمسابقة الدوري الممتاز في 30 مارس المقبل. الخليج 365-

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