شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسا للجنة الأولمبية السعودية والان مع التفاصيل

فاز الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية برئاسة اللجنة الأولمبية السعودية بالتزكية حتى عام 2020 خلفاً لتركي آل الشيخ، وفقا للعين الإخبارية. جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية للجنة الأولمبية في قاعة الاجتماعات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية "الرياض". وفور إعلان فوز الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل برئاسة اللجنة الأولمبية، عقد اجتماعا استعرض فيه خطط وطموحات اللجنة الأولمبية في الفترة المقبلة. وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في هذا الصدد: "أشكر الجميع على ثقتهم، نتطلع للعمل والتطوير سويًا، لدينا برامج وخطوات عديدة مع اللجان الأولمبية والاتحادات الدولية، ونسعى لتسهيل ممارسة المجتمع للرياضة".

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