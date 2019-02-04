شكرا لقرائتكم خبر عن سلمان الفرج وجيوفينكو على نفس الطائرة المتجهة إلى الرياض والان مع التفاصيل

يصل سلمان الفرج ، لاعب الوسط بنادي الهلال، إلى الرياض في الساعة الثالثة والثلث عصر اليوم بعد أن أجرى عملية جراحية في فرنسا، بعد التعرض لإصابة في أوتار مفصل الحوض.

ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي يتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، وفقا لما أعلنه نادي الهلال .

ويعود سلمان إلى الرياض على نفس الطائرة المُقلة للاعب الأيطالي سيباستيان جيوفينكو القادم من نادي تورنتو الكندي بعد تجاوزه الفحص الطبي للإنضمام لصفوف نادي الهلال .

ويمتد عقد اللاعب الإيطالي لـ 3 مواسم، وجرت مراسم توقيع عقد اللاعب في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وتألق لاعب يوفنتوس السابق بشكل لافت مع فريقه الكندي حيث لعب خلال الموسم الماضي 38 مباراة في كل البطولات سجل فيها 18 هدفاً بينما قام بصنع 14 هدف لزملائه، ما يشير إلى قدرته على إحداث الفرق مع فريقه سواء بإحراز الأهداف أو بصناعتها.