شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الشرميطي يعود إلى السعودية بعد 10 سنوات والان مع التفاصيل

أعلن نادي الفيحاء تعاقده مع اللاعب التونسي أمين الشرميطي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي التونسي قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية في السعودية.

وبعد تعاقد الفيحاء مع اللاعب أمين الشرميطي لمدة موسم، فإن الفيحاء نجح في إعادة الشرميطي لأجواء الدوري السعودي بعد عشر سنوات كان خاض فيها تجربته الأولى في الكرة السعودية مع نادي الاتحاد.

ولعب أمين الشرميطي مع نادي الاتحاد في موسم 2009-2010 على سبيل الإعارة من نادي هيرتا برلين الألماني، وبعد تركه لنادي الاتحاد انتقل اللاعب التونسي للعب في صفوف نادي زيوريخ السويسري.

ويُعد الإنجاز الأبرز في مسيرة أمين الشرميطي كلاعب كرة هو الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا مع نادي النجم الساحلي على حساب الأهلي المصري بعام 2007، حيث تعادل النجم في تونس مع الأهلي بدون أهداف ذهاباً في المباراة النهائية، ثم فاز على الأهلي في القاهرة بثلاثية مقابل هدف.

ومن المنتظر وصول اللاعب أمين الشرميطي اليوم إلى المملكة وذلك لتوقيع الفحوصات الطبية عليه قبل إعلان التعاقد الرسمي معه من قبل إدارة الفيحاء.

وكانت إدارة الفيحاء قررت في وقت سابق إقالة المدرب الصربي سلافوليوب موسلين بعد الخسارة من نادي القادسية في الجولة الثامنة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.