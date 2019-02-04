شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة قوية في برشلونة قبل الكلاسيكو بسبب ميسي والان مع التفاصيل
الخليج 365- شهدت إصابة الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة تطورات جديدة قبل خوض موقعة الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم الاربعاء المقبل في ذهاب نصف نهائي الكأس.
وفجرت صحيفة آس الإسبانية مفاجأة حول موقف ليونيل ميسي، بعدما أكدت أن اللاعب اشتكي من بعض الآلام موضع الإصابة التي تعرض لها وذلك فور وصوله للمدينة الرياضية للخضوع للفحص الطبي.
واشارت الصحيفة، إلى أن حالة ميسي ليست جيدة وهناك قلق كبير في برشلونة، بعد تردد أنباء كبيرة حول عدم لحاقه بموقعة الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم الأربعاء.
واضافت الصحيفة، أن تقرير الجهاز الطبي لنادي برشلونة هو الفاصل حول مصير مشاركة اللاعب، حيث ينتظر فالفيردي المدير الفني للفريق بفارغ الصبر تقرير الأطباء لمعرفة موقف اللاعب من المشاركة.
الجدير بالذكر أن ميسي تعرض للإصابة خلال مباراة فالنسيا الماضية بالدوري والتي انتهت بالتعادل 2-2 ولكنه استكمل المباراة حتي النهاية.
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