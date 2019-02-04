شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً لـ "الأولمبية السعودية" والان مع التفاصيل

اُختير الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ اليوم، رئيساً لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية. جاء ذلك بعد أن عقدت اللجنة الأولمبية العربية السعودية عند الواحدة من ظهر اليوم الإثنين، جمعيتها العمومية غير العادية لانتخاب رئيس مجلس الإدارة للفترة المتبقية من الدورة الحالية 2017 - 2020م، وذلك في قاعة الاجتماعات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض. وشارك في الاجتماع رؤساء ومسؤولو الاتحادات الرياضية.

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