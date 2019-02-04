شكرا لقرائتكم خبر عن الجولة الأولى بمجموعات الكونفدرالية.. الأرض تخذل النجم وجورماهيا يصعق الزمالك والان مع التفاصيل

الخليج 365- شهدت مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية مفاجآت بالجملة لعل أبرزها سقوط الزمالك المصري أمام جورماهيا الكيني برباعية، فيما خسر النجم الساحلي أمام الصفاقسي بهدف نظيف في قمة تونسية.

ويستعرض "الخليج 365- " في التقرير التالي ملخص أحداث الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

المجموعة الأولى.. "تعادل بنفس النتيجة"

تعادل فريق أوثو دويو الكونغولي مع نهضة بركان المغربي بهدف لكل فريق، فيما انتهت ثاني مباريات المجموعة الأولى بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق أيضا، والتي جمعت بين حسنية أكادير المغربي ونظيره الرجاء الرياضي حامل لقب البطولة.

أصبح رصيد كل فرق المجموعة الأولى نقطة وحيدة، ونفس العدد من الأهداف حيث أن المباراتين انتهيا بنفس النتيجة وهي التعادل 1-1.

المجموعة الثانية.. "الصفاقسي يحسم موقعة تونس"

فاز إينوجو رينجرز النيجيري على ساليتاس البوركيني بهدفين دون رد بينما في ثاني مباريات المجموعة الثانية بين النجم الساحلي والنادي الصفاقسي فاز الأخير الضيف بهدف دون رد.

تصدر فريق إينوجو رينجرز المجموعة برصيد 3 نقاط، وهو نفس رصيد الصفاقسي بينما تفوق الفريق النيجيري بفارق هدف وحيد، بينما احتل النجم الساحلي وساليتاس المركزين الثالث والرابع.

المجموعة الثالثة.. "فوز عربي للهلال"

فاز زيسكو يونايتد الزامبي على نكانا بهدفين دون رد، وفي ثاني مباريات المجموعة فاز الهلال السوداني على أشانتي كوتوكو الغاني بهدف نظيف.

تصدر زيسكو يونايتد المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق هدف عن نظيره الهلال السوداني الذي حل ثانيا بنفس الرصيد من النقاط، بينما احتل أشانتي كوتوكو ونكانا المركزين الثالث والرابع بدون نقاط.

المجموعة الرابعة.. "سقوط مفاجئ للزمالك"

فاز جورماهيا الكيني على الزمالك في اللقاء الذي أقيم على ملعب موي ستاديوم بأربعة أهداف مقابل هدفين، في مفاجأة كبيرة وفاز نصر حسين داي الجزائري على بترو أتليتكو الانجولي بهدفين مقابل هدف وحيد.

تصدر جورماهيا جدول الترتيب وحل نصر حسين داي في المركز الثاني بنفس الرصيد 3 نقاط ، بينما احتل فريق بترو أتليتكو المركز الثالث، وتذيل الزمالك المجموعة بدون نقاط.