انت الان تتابع سيد عبد الحفيظ: الأهلي بطل الدوري هذا الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠٤ فبراير ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص
كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أن النتائج داخل المارد الأحمر تسير بشكل رائع في الفترة الأخيرة، موضحًا في تصريحات إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه «ساعة مع شوبير»، على إذاعة «أون سبورت»، صباح اليوم الإثنين، أن أداء الأهلي سيتطور في المرحلة القادمة عند عودة المصابين لصفوف المارد الأحمر، مؤكدًا: «الأهلي بطل الدوري العام هذا الموسم (2018-2019) إن شاء الله، والأهلي نجح في التتويج بالدوري في ظروف أصعب من الوقت الحالي».
وقال مدير الكرة بالأهلي: «أحمد فتحى ومروان محسن سيعودان نهاية الأسبوع الجاري، وفى غضون أسبوع يعود وليد أزارو للمشاركة مع الفريق، وبعد أسبوعين يعود وليد سليمان»، متابعًا: «المدير الفني مارتن لاسارتي يتعامل مع لاعبي الأهلي بشكل رائع والعلاقة بين الطرفين ممتازة». وعن أزمة مباراة
وعن أزمة مباراة الحرس قال: «الأهلي عندما يطلب تأجيل مباراة يكون الأمر خارجا عن إرادة النادي، ولكن إن شاء الله نأمل في حل الأزمة خلال الساعات القليلة المقبلة، مشددًا على أن "القلعة الحمراء" متمسك بالنظام الذي بدأت به مسابقة الدوري المصري، ومتمسك بحقوقه في اكتمال المسابقة بنفس الشكل الذي بدأت به».
ويحل الأهلي ضيفًا على إنبي غدًا الثلاثاء، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ13 بمسابقة الدوري، ويحتل حامل اللقب المركز الثالث، برصيد 33، نقطة خلف بيراميدز الثاني، برصيد 39 نقطة.
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