شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. محمد صلاح لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزي، على جائزة أفضل لاعب في مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز «بريميرليج» عن شهر يناير.

وتفوق محمد صلاح على ثلاثي مانشستر يونايتد، ديفيد دي خيا، وماركوس راشفورد، وبول بوجبا، بالإضافة إلى ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي، وتروي دييني، لاعب واتفورد.

وشارك الملك المصري مع ليفربول في 4 مباريات خلال شهر يناير، تمكن خلالها من تسجيل 3 أهداف، وقاد فريقه للحفاظ على صدارة جدول الدوري الإنجليزي.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري برصيد 16 هدفًا، متفوقًا بفارق هدف وحيد على الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم أرسنال، وبفارق هدفين عن هاري كين نجم توتنهام.