شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال تطوير استاد المصري استعدادًا لبطولة الأمم الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسلمت، اليوم الإثنين، إحدى شركات المقاولات استاد النادي المصري بمدينة بورسعيد، للبدء في أعمال تطويره ورفع كفاءته لاستقبال إحدى المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر يونيو 2019.

فيما قرر إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، نقل تدريبات الفريق إلى أحد الملاعب الفرعية.

يذكر أن مصر فازت بتنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 بعد منافسة مع جنوب أفريقيا، وحدد اتحاد الكرة في الملف الخاص به، 6 ملاعب لاستضافة مباريات البطولة وهي استاد القاهرة والسلام والإسكندرية والإسماعيلية والسويس والمصري.