الأهلي يعلن ترتيبات رحلة تنزانيا ليُنهي الجدل حول لقاء الحدود بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

انهى النادي الأهلي، الجدل حول موقف مباراة حرس الحدود المقبلة بالدوري، بعدما أعلن بشكل نهائي عن موعد سفره لتنزانيا لملاقاة فريق سيمبا بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد سبق وكشف من خلال موقعه الرسمي عن وجود أزمة بشأن حجز الطيران للسفر لتنزانيا يهدد خوض مباراة حرس الحدود بالدوري يوم الجمعة 8 فبراير.

وصرح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بأن الأهلي يستطيع حل المشكلة نظرا لعدم وجود أي مساحة لتأجيل مباراة الأهلي وحرس الحدود بالدوري.

ووفقا لما جاء بالموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي يوم 9 من فبراير الجاري موعدًا للسفر إلى تنزاني.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني يوم 12 فبراير، ضمن الجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر أن يسبق سمير عدلي، المدير الإداري بالجهاز الفني، بعثة الفريق إلى تنزانيا يوم الجمعة المقبل من أجل ترتيب كافة الأمور المتعلقة بإقامة البعثة والاطمئنان على فندق الإقامة وملاعب التدريب.

وقام خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة، ورئيس بعثة الأهلي التي ستتغادر الى تنزانيا، أجرى بإجراء العديد من الاتصالات الهاتفية خلال الساعات الماضية مع السفارة المصرية للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق، اصطحاب "الشيف الدالي" مع الفريق خلال رحلته لتنزانيا لتوفير كل سبل الراحة للاعبين وللبعثة خلال المباراة المقبلة بدوري أبطال أفريقيا.