مستشفى الأهلي.. تحديد موعد عودة أزارو.. فتحي يقترب.. وخطوة تفصل مروان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يختتم الفريق الأول بالنادي الأهلي مساء اليوم الاثنين استعداداته لمواجهة إنبي المقرر لها مساء غدٍ الثلاثاء في إطار منافسات مسابقة الدوري العام.

ومن المقرر أن يعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق قائمة المباراة عقب انتهاء مران اليوم للدخول في معسكر مغلق استعدادًا للمواجهة.

وأكد الجهاز الطبي بالفريق تحت قيادة خالد محمود أن اللاعب المغربي وليد أزارو سيعود للمشاركة في المران الجماعي عقب مباراة "سيمبا" التي ستقام في تنزانيا يوم 12 فبراير الجاري، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويخوض أزارو، المرحلة الأخيرة من التأهيل، تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالنادي، وبدأ اللاعب تنفيذ تدريبات بالكرة.

وقطع اللاعب المغربي شوطًا كبيرًا نحو العودة من جديد للمشاركة في المران الجماعي، والاستعداد للدخول في المباريات الرسمية، بعدما الإصابة التي لحقت به في العضلة الضامة أبعدته عن المواجهات الأخيرة مع الفريق.

أما بالنسبة لأحمد فتحي فمن المقرر أن يعود للمشاركة في المران الجماعي، خلال الأسبوع الجاري، بعد استكمال برنامجه التأهيلي الذي يخضع له، حيث بدأ اللاعب الجري حول الملعب، في خطوة جديدة ضمن برنامجه العلاجي والتأهيلي، إلى جانب التدريبات في "الجيم" التي يؤديها بشكل منتظم داخل النادي، وبات قريبا من المشاركة في المران الجماعي خلال الأربعة أيام المقبلة.

وكان فتحي قد تعرض للإصابة في العضلة الأمامية، خلال مشاركته في مباراة الداخلية بالدوري.

على الجانب الآخر بدأ مروان محسن، مهاجم الفريق تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، على أن يعود للمشاركة في المران الجماعي نهاية الأسبوع الجاري.

وحرص خالد محمود، طبيب الفريق، على متابعة حالة مروان للتأكيد على أنه لن يتعجل في الدفع بمروان محسن، في التدريبات إلا بعد اكتمال جاهزيته بشكل نهائي، بعد تعرضه لإصابة في العضلة الأمامية.

وفي سياق منفصل حدد الجهاز الفني التاسع من فبراير الجاري موعدًا للسفر إلى تنزانيا؛ استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني المحدد لها يوم 12 من الشهر الجاري.