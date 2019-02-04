لاسارتي يلقن لاعبي الأهلي خطة مواجهة إنبي

لاسارتى كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال: يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو داخل معسكر الفريق الليلة؛ استعدادا لمواجهة إنبي المقرر لها مساء غدٍ الثلاثاء، الليلة؛ استعدادا لمواجهة إنبي المقرر لها مساء غدٍ الثلاثاء،في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. ويستعرض مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي خلال المحاضرة الفنية التعليمات الأخيرة للاعبي الفريق قبل مواجهة إنبى.

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