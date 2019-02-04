يخوض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في مباراة جورماهيا الكيني أمس فى الكونفيدرالية تدريبات خفيفة بحديقة الفندق الذى يقيم فيه الفريق فيكينيا، وذلك تحت إشراف شيخ بوزيان مدرب الأحمال وأيمن عبد العزيز مدرب الفريق.
كما قام السويسري كريستيان جروس المدير الفنى
ويستعد الزمالك للعودة من كينيا بعد خوض مباراة جورماهيا الكيني في الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية.
كانت هذه تفاصيل خبر مران خفيف للأساسيين أمام جورماهيا.. ومران قوي للبدلاء والمستبعدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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