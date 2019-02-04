الأهلى يستعيد خدمات مروان محسن نهاية الأسبوع

مروان محسن

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

بدأ مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، على أن يعود للمشاركة في المران الجماعي نهاية الأسبوع الجاري.

وحرص خالد محمود، طبيب الفريق، على متابعة حالة مروان، في مرانه التأهيلي أمس الذي خاضه تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل، واطمأن على تحسن حالة اللاعب.

وكان طبيب الأهلي، قد أكد من قبل أنه لن يتعجل في الدفع بمروان محسن، في التدريبات إلا بعد اكتمال جاهزيته بشكل نهائي، بعد تعرضه لإصابة في العضلة الأمامية.

وأدى مروان، تدريبات قوية ضمن برنامجه العلاجي اشتملت على جانب بدني ومران بالكرة.