- 1/2
- 2/2
يستضيف مساء اليوم وست هام يونايتد فريق ليفربول المحترف بصفوفه المصري محمد صلاح علي ملعب لندن الأولمبي، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـخامسة والعشرين من الدورى الإنجليزىالممتاز لكرة القدم "البريميرليج".
وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:
في حراسة المرمي: ألسيون
في الدفاع: فان ديك ، روبيرتسون ، جوميز ،الكسندر ارنولد.
في خط الوسط: نابي كيتا ،فاينالدوم
في الهجوم: محمد صلاح ،فيرمينو ، ساديو ماني.
يذكر أن مباراة الفريقين على ملعب آنفيلد في الدور الأول من الدوري هذا الموسم قد انتهت بفوز الريدز بنتيجة 4-0، ولكن يورجن كلوب أكد أن الريدز سيواجهون فريقًا مختلفًا وأكثر قوة في مباراة اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع لليفربول أمام وست هام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.