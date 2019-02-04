محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع لليفربول أمام وست هام

محمد صلاح

كتبت: سارة جاب الله

يستضيف مساء اليوم وست هام يونايتد فريق ليفربول المحترف بصفوفه المصري محمد صلاح علي ملعب لندن الأولمبي، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـخامسة والعشرين من الدورى الإنجليزى

الممتاز لكرة القدم "البريميرليج".

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

في حراسة المرمي: ألسيون

في الدفاع: فان ديك ، روبيرتسون ، جوميز ،الكسندر ارنولد.

في خط الوسط: نابي كيتا ،فاينالدوم

، هندرسون.

في الهجوم: محمد صلاح ،فيرمينو ، ساديو ماني.

يذكر أن مباراة الفريقين على ملعب آنفيلد في الدور الأول من الدوري هذا الموسم قد انتهت بفوز الريدز بنتيجة 4-0، ولكن يورجن كلوب أكد أن الريدز سيواجهون فريقًا مختلفًا وأكثر قوة في مباراة اليوم.