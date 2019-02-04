محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح كتب: محمد معتز صلاح الدين فاز الدولي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بجائزة لاعب الشهر من قبل اتحاد رابطة المحترفين، خلال شهر يناير الماضي. وحصد صلاح الجائزة متفوقًا على كل من بول بوجبا ودافيد دي خيا، و ماركوس راشفورد لاعبو مانشستر يونايتد، وتروي داني لاعب واتفورد ولوري ساني لاعب مانشستر بوجبا ودافيد دي خيا، و ماركوس راشفورد لاعبو مانشستر يونايتد، وتروي داني لاعب واتفورد ولوري ساني لاعب مانشسترسيتي. وسجل صلاح ٣ أهداف خلال شهر يناير، حيث سجل في مرمى شباك برايتون هدف، وسجل هدفين في شباك كريستال بلاس. ويستعد ليفربول رفقة صلاح لمواجهة ويستهام يونايتد، مساء اليوم، ضمن الجولة الـ٢٥ من الدوري الإنجليزي.

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