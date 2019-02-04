جروس يعقد جلسة تحفيزية مع لاعبي الزمالك

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عقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق في فندق الإقامة بكينيا، منذ قليل.
أكد جروس، خلال جلسته مع اللاعبين، أن مباراة جورماهيا بالكونفيدرالية، أمس، لا بد من إغلاق صفحتها، وعليهم أن يركزوا فيما هو قادم، بداية من
أضاف جروس للاعبين، أنه لا تزال أمامهم خمس مباريات يستطيعون من خلالها التأهل لربع النهائى بالكونفيدرالية.
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