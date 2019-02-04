رياضة | نجم ليفربول يخضع لعملية جراحية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ليفربول يخضع لعملية جراحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نادي ليفربول الإنجليزي، حاجة لاعبه جو جوميز، لعملية جراحية للمساعدة في شفائه من كسر في الساق، الذي يعاني منه منذ العام الماضي.

ولم يلعب جوميز منذ خروجه، خلال مباراة بيرنلي في ديسمبر الماضي، وكان متوقعاً عودته للتدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة، ولكنه لم يتماثل للشفاء

وكان من المتوقع أن يغيب اللاعب البالغ من العمر 21 عاما عن الملاعب لمدة ستة أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها بيرنلي في الخامس من ديسمبر الماضي، لكنه تعرض لنكسة من المرجح أن تبعده عن الملاعب لفترة طويلة

شارك جوميز في 18 مباراة حتى الآن هذا الموسم قبل الإبقاء عليه بسبب الإصابة، ولكن اللاعب صاحب الـ 21 شدد على أنه سيبذل قصارى جهده خلال الفترة المقبلة، للعودة سريعاً.