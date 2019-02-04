رياضة | تفاصيل جلسة "جروس" مع لاعبي الزمالك بعد "فضيحة "جورماهيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جلسة "جروس" مع لاعبي الزمالك بعد "فضيحة "جورماهيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة تحفيزية مع لاعبي الفريق في فندق الإقامة بكينيا منذ قليل.

وأكد "جروس" خلال جلسته مع اللاعبين أن مباراة جورماهيا بالكونفيدرالية أمس لا بد من إغلاق صفحتها، وعليهم أن يركزوا فيما هو قادم بداية من مباراة النجوم إف سي في الدوري العام.

وأضاف جروس للاعبين أنه مازالت أمامهم خمس مباريات يستطيعون من خلالها التأهل لربع النهائى بالكونفيدرالية.

وسقط الزمالك في فخ الهزيمة أمام جورماهيا الكيني بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس، ضمن مباريات الجولة الاولى لدور المجموعات من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي.

ويستعد الزمالك لمواجهة النجوم المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين للدوري الإنجليزي.