رياضة | مفاجأة صادمة عن حالة ميسي قبل الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة صادمة عن حالة ميسي قبل الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تطورات جديدة حول إصابة الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة قبل خوض موقعة الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم الاربعاء المقبل في ذهاب نصف نهائي الكأس.

وفجرت صحيفة آس الإسبانية مفاجأة حول موقف ليونيل ميسي، بعدما أكدت أن اللاعب اشتكي من بعض الآلام موضع الإصابة التي تعرض لها وذلك فور وصوله للمدينة الرياضية للخضوع للفحص الطبي.

واشارت الصحيفة، إلى أن حالة ميسي ليست جيدة وهناك قلق كبير في برشلونة، بعد تردد أنباء كبيرة حول عدم لحاقه بموقعة الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم الأربعاء.

واضافت الصحيفة، أن تقرير الجهاز الطبي لنادي برشلونة هو الفاصل حول مصير مشاركة اللاعب، حيث ينتظر فالفيردي المدير الفني للفريق بفارغ الصبر تقرير الأطباء لمعرفة موقف اللاعب من المشاركة.

الجدير بالذكر أن ميسي تعرض للإصابة خلال مباراة فالنسيا الماضية بالدوري والتي انتهت بالتعادل 2-2 ولكنه استكمل المباراة حتي النهاية.