رياضة | بواتينج وبن عطية مفاجآت الميركاتو التي لم ينتظرها الجماهير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بواتينج وبن عطية مفاجآت الميركاتو التي لم ينتظرها الجماهير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت فترة الانتقالات الشتوية يوم الحادي والثلاثين من شهر يناير الماضي وأبرمت الأندية حول العالم الصفقات التي تضمن لها المنافسة على الألقاب الممكنة كما أن بعض الصفقات جاءت من أجل إنقاذ الفرق من الهبوط والبقاء في الدوريات الممتازة.

وفي التقرير التالي يسلط موقع - السعودية نيوز 365 - معكم الضوء على أبرز الصفقات التي جاءت مفاجأة للجماهير ولم ينتظرها أحد في الميركاتو الشتوي :

كيفين برنس بواتينج

مفاجأة الأنتقالات الشتوية الأولى تمثلت في تعاقد مع برشلونة مع الغاني كيفين برنس بواتينج قادماً من ساسولو الأيطالي ليجد نفسه مزاملاً للأرجنتيني ليونيل ميسي ولعل السبب الأكبر في وجود صدمه لدى جماهير البلوجرانا أن اللاعب كبير السن ويبلغ من العمر 31 عاماً كما أن أسلوب لعبه لا يلائم فريق فالفيردي.

مهدي بن عطية

أصدرت بعض المصادر الصحفية المقربة من فريق نادي يوفنتوس تقاريرها التي أكدت إنتقال بن عطية لمانشستر يونايتد ورغبة سولسكاير في التوقيع مع اللاعب لسد الفراغ الدفاع لكن بن عطيه وجه صدمة كبيرة لعشاقه وقرر الإنتقال إلى الدحيل القطري بسبب المقابل الماضي الكبير الذي وصل إلى 8 مليون يورو.