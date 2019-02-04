رياضة | رد فعل والد سالا بعد إيجاد حطام طائرة نجله

قال هوراسيو سالا والد اللاعب الأرجنتيني إيمليانو سالا أنه لم يصدق أن عمليات البحث والإنقاذ نجحت في إيجاد حطام طائرة نجله والتي كانت تُقله من فرنسا إلى ويلز غرب بريطانيا.

ونقل تلفاز CRONCIA الأرجنتيني تصريحات هوراسيو سالا والذي قال: لايمكنني أن أصدق هذا الأمر، هذا ربما حلم بالنسبة لي وحلم سيء أنا يائس للغاية.

وأضاف والد إيمليانو سالا لاعب كارديف سيتي الويلزي: أخبروني في الأيام القليلة الماضية، أنه لايوجد أي أخبار تتعلق بطائرة نجلي أو به شخصيًا، أتواصل معهم بشكل يومي ولكن لأنني لا أملك تطبيق الواتس آب فهذا صعب بالنسبة لي.

وكانت سلطات البحث والإنقاذ البريطانية أعلنت عن إيجادها لحطام طائرة سالا بالقرب من جزيرة جيرنسي الإنجليزية.

وسقطت طائرة سالا في بحر المانش بين فرنسا وبريطانيا، يوم 21 يناير أثناء عودته من مدينة نانت الفرنسية ومتجهًا إلى مدينة كارديف الويلزية.