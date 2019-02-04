رياضة | الصافي: حزين لخسارة اللقب.. وأشكر لاعبات الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصافي: حزين لخسارة اللقب.. وأشكر لاعبات الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب حمدي الصافي، المدير الفني لفريق الكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي، عن حزنه لخسارة الفريق أمس في مباراته النهائية بالبطولة العربية للأندية أمام فريق الصفاقسي التونسي.



وقال الصافي إن فريق الأهلي لم يكن في حالته في مباراة أمس خلال مواجهة منافس غاية في الصعوبة، مشيرا إلى أن الخسارة أمر وارد في أية منافسة، خصوصا أن لاعبات الأهلي لم يقصرن في بذل أي جهد من بداية البطولة وحتى مباراة أمس.



وأضاف الصافي أن لاعبات الفريق تأثرن بغياب الجماهير بالطبع عن المباراة النهائية وكان لغيابهم أثر كبير.

ووجه الصافي الشكر للاعبات الأهلي على مجهودهن الطيب طوال البطولة وأيضا لجماهير النادي.

