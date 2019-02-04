رياضة | الصافي: حزين لخسارة اللقب.. وأشكر لاعبات الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصافي: حزين لخسارة اللقب.. وأشكر لاعبات الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال الصافي إن فريق الأهلي لم يكن في حالته في مباراة أمس خلال مواجهة منافس غاية في الصعوبة، مشيرا إلى أن الخسارة أمر وارد في أية منافسة، خصوصا أن لاعبات الأهلي لم يقصرن في بذل أي جهد من بداية البطولة وحتى مباراة أمس.
وأضاف الصافي أن لاعبات الفريق تأثرن بغياب الجماهير بالطبع عن المباراة النهائية وكان لغيابهم أثر كبير.
ووجه الصافي الشكر للاعبات الأهلي على مجهودهن الطيب طوال البطولة وأيضا لجماهير النادي.
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