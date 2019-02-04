رياضة | رجال طائرة الأهلي يواجه القناة في كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رجال طائرة الأهلي يواجه القناة في كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي يخوض مباراة مهمة اليوم الاثنين أمام نظيره فريق القناة ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر. وتنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة ويسعى خلالها الفريق للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز لمواصلة المشوار نحو لقب البطولة. ويعول محمد مصيلحي المدير الفني على حماس اللاعبين لتعويض غياب الروسي سيرجي بيرتسيف الذي يغيب عن المباراة ؛ بسبب الإصابة بتمزق في عضلة السمانة وكذلك غياب أحمد قطب ومحمد عبدالمنعم بسبب الإصابات المختلفة.

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