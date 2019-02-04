رياضة | الأهلي يختتم استعداداته اليوم لمواجهة إنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يختتم استعداداته اليوم لمواجهة إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم الاثنين استعداداته لمواجهة إنبي المقرر لها مساء غدٍ الثلاثاء في إطار منافسات مسابقة الدوري العام.

ويعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق قائمة المباراة عقب انتهاء مران اليوم للدخول في معسكر مغلق استعدادًا للقاء.

ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته المحلية بعد الفوز مؤخرًا في الدوري على سموحة والمقاصة ووادي دجلة.

محاضرة فيديو للاعبي الأهلي الليلة استعدادًا لمواجهة إنبي

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو داخل معسكر الفريق الليلة؛ استعدادا لمواجهة إنبي المقرر لها مساء غدٍ الثلاثاء، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعرض مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي خلال المحاضرة الفنية التعليمات الأخيرة للاعبي الفريق قبل مواجهة إنبي، وأيضا مراجعة خطة المباراة وتحفيظ اللاعبين كافة المهام والواجبات الدفاعية والهجومية المطلوبة منهم.

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