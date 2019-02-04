رياضة | تركي آل الشيخ يعلن إقامة احتفالية بمرور عام على إنشاء بيراميدز (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ يعلن إقامة احتفالية بمرور عام على إنشاء بيراميدز (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يستضيف الداخلية نظيره بيراميدز، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، على ستاد كلية الشرطة بالعباسية، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري.
يسعى فريق بيراميدز إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم تحت قيادة فنية جديدة لأحمد حسن المدير الفني لبيراميدز الذي تولى المهمة خلفا لحسام حسن الذي تمت إقالته عقب التعادل أمام الزمالك بثلاثية لمثلهم.
ويتطلع بيراميدز إلى الفوز من أجل مواصلة المنافسة على حصد لقب الدوري العام في ظل المنافسة الشرسة مع الزمالك والأهلي على لقب الدوري المحلي.
وعلى الجانب الأخر يتطلع فريق الداخلية إلى العودة إلى سكة الانتصارات عقب التعادل إيجابيا مع الإنتاج الحربي في الجولة الماضية من أجل تحسين موقف الفريق في جدول ترتيب الدوري.
ويحتل الداخلية المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 39 نقطة.
الدوري المصري يشتعل بين الأهلي والزمالك وبيراميدز
واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.
ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.
ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 39 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة بفارق 3 نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة.
جدول ترتيب الدوري المصري
1- الزمالك 45 نقطة
2- بيراميدز 39 نقطة
3- الأهلي 33 نقطة
4- مصر المقاصة 30 نقطة
5- المقاولون العرب 28 نقطة
6- الإنتاج الحربي 28 نقطة
7- طلائع الجيش 25 نقطة
8- المصري البورسعيدي 25 نقطة
9- سموحة 25 نقطة
10- حرس الحدود 24 نقطة
11- الإسماعيلي 23 نقطة
12- الجونة 22 نقطة
13- الداخلية 21 نقطة
14- إنبي 21 نقطة
15- النجوم 20 نقطة
16- وادي دجلة 20 نقطة
17- الاتحاد السكندري 20 نقطة
18- بتروجت 15 نقطة
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