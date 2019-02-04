رياضة | الزمالك يستأنف تدريباته في كينيا تحضيرا للنجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يستأنف تدريباته في كينيا تحضيرا للنجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستأنف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية اليوم في كينا بأحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة المتواجده فيه بعثة القلعة البيضاء. وحرص السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك على استئناف التدريبات استعدادا لمواجهة النجوم يوم ٩ فبراير ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز. يذكر ان الزمالك كان قد تعرض للهزيمة بأربعة أهداف مقابل هدفين أمام فريق جورماهيا الكيني في المباراة التي جمعت الفريقين بالأمس ضمن مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الافريقية.

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