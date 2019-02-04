شكرا لقرائتكم خبر عن وليد أزارو يستعد للعودة للمباريات الرسمية والان مع التفاصيل
أكد الجهاز الطبي بالنادي الأهلي المصري أن وليدأزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم سيعود للمشاركة في المران الجماعي عقب مباراة سيمبا التنزاني التي تقام في تنزانيا في الثاني عشرمن فبراير الجاري، في الجولة الرابع من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ويخوض أزارو، المرحلة الأخيرة من التأهيل، تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي، وبدأ اللاعب تنفيذ تدريبات بالكرة.
و قطع أزارو شوطا كبيرا في طريق العودة من جديد للمشاركة في المران الجماعي، والاستعداد للدخول في المباريات الرسمية، بعدما أبعدته إصابة العضلة الضامة، عن المشاركة الجماعية، وغاب عن المواجهات الأخيرة مع الفريق.
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