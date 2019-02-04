شكرا لقرائتكم خبر عن فالنسيا يجدد عقد باريخو حتي 2022 والان مع التفاصيل
الخليج 365- أعلن نادي فالنسيا الإسباني تمديد عقد قائد الفريق داني باريخو بعد جلسة مفاوضات مع إدارة النادي على مدار الأيام الماضية لربط مستقبله مع الفريق.
وأكد فالنسيا في بيان رسمي ، أن الإدارة نجحت في الحصول على توقيع باريخو حتي 30 يونيو 2022 مع وضع شرط جزائي في عقده ب50 مليون يورو.
وأعرب باريخو عن سعادته بعد تمديد عقده مع فالنسيا، مشيراً للثقة الكبيرة التي يتمتع بها من زملائه في الفريق والجماهير متمنياً تحقيق المزيد من الانتصارات مع الخفافيش.
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