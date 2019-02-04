شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يحدد موعد السفر إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا والان مع التفاصيل
يسافر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يوم السبت المقبل إلى تنزانيا ،لمواجهة سيمبا التنزاني في الثاني عشر من شهر فبراير الجاري، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ويسبق البعثة سمير عدلي المدير الأداري بالجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي إلى تنزانيا على أن يسافر،يوم الجمعة المقبل من أجل ترتيب كافة الأمور المتعلقة بإقامة البعثة والاطمئنان على فندق الإقامة وملاعب التدريب.
ويتصدر الأهلي مجموعته الرابعة بدور المجموعات برصيد 7 نقاط بعد الفوز على فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني والتعادل امام شبيبة الساورة الجزائري في مواجهات الدور الأول من منافسات دور المجموعات.
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