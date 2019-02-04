شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادي المقاولون : الدوري المصري ساخن والان مع التفاصيل

الخليج 365 - قال محسن صلاح رئيس نادي المقاولون المصري في تصريحات تلفزيونية مساء أمس الأحد: "أتمنى أن تهدأ نبرة الصوت واللغط، وعدم الدخول في مهاترات لا داعي لها".

وواصل صلاح حديثه قائلا:" أن المقاولون فقد ست نقاط في سباق الدوري بدون داعي نتيجة أخطاء تحكيمية، مشيرا إلى أن فرق القمة يجب أن تتحلى بالهدوء ويكون لديهم أولوية في تحديد الاهداف.

وتابع: "الدوري ساخن جدا، ويجب إبعاد الخلافات وترك الامور تمر بسلام، كما يجب أن يكون أسلوب الحوار أفضل من ذلك".

واختتم تصريحاته بأنه كلف عادل فتحي المشرف على الكرة بالمقاولون، بحضور اجتماع اتحاد الكرة مع الاندية بعد غد الاربعاء، ممثلا عن قلعة ذئاب الجبل.

وجاءت هذه التصريحات على إثر المشكلة القائمة بالدوري حيث انتشرت شائعات في الأونة الأخير عن إلغاء الدوري المصري في ظل تمسك بعض الأندية بعدم استكمال مبارياتها حتى تنتهي بعض الأندية من مؤجلاتها.

ويبدو أن مايثير المشاكل هي الأندية الكبرى على الرغم من أن هذه الأندية اجتمعت في وقت سابق مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وتم الإتفاق على كل شئ فلماذا الخلاف الأن ؟