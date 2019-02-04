شكرا لقرائتكم خبر عن «الحنفي» حكمًا لمباراة الاتحاد والمصري.. و«السرايري» يدير الداخلية وبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية، بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباراتي اليوم الإثنين، ضمن الأسبوع 21 للدوري المصري الممتاز.

وجاءت اختيارات لجنة الحكام على النحو التالي:

الاتحاد × المصري: محمد الحنفي، ويعاونه مصطفى عطية ورجب محمد، وهشام توفيق حكمًا رابعًا، وكل من محمد حسن وأسامة إسماعيل حكمًا خامسًا.

الداخلية × بيراميدز: طاقم تونسي بقيادة يوسف السرايري، ويعاونه أنور هميلة وفوزي الجريدي، وأسامة بن إسحاق حكمًا رابعًا.