شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يدرس شكوى جماهير الأهلي لـ«كاف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، على أدلة تدين جماهير النادي الاهلي، بعدما قام الجمهور بتوجيه السباب له في مباراة سيمبا التنزاني التي أقيمت مؤخرا، في الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأشارت مصادر داخل النادي، إلى أن مالك النادي يدرس استخدام هذه الأدلة بتصعيد الأمور ضد جماهير النادي الأهلي بتقديم شكوى ضد النادي، في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».

يذكر أن «كاف» كان قد عاقب جماهير الأهلي في وقت سابق بالحرمان من دخول مباراتين مع إيقاف التنفيذ، بالإضافة إلى تغريم النادي ٢٠ ألف دولار، على خلفية نفس الأمر في مباراة حوريا الغيني في نسخة دوري أبطال أفريقيا الماضية، وهدد بتغليظ العقوبات في حالة تكرارها.