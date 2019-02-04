شكوك حول لحاق ميسي أمام ريال مدريد الكأس

أشارت بعض التقارير الاسبانية أن ليونيل ميسي النجم الأرجنتيني ،و برشلونة الإسباني ، لا يزال يعاني من بعض المتاعب البدنية على إثر تعرضه لتدخل عنيف في مباراة فريقه الأخيرة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني .

وأوضحت صحيفة "أس" الإسبانية أن ميسي حصل على راحة يوم أمس الأحد ولم يحضر تدريبات النادي الكتالوني، كما استقبل مجموعة من أطباء الفريق في منزله، جاءوا للاطمئنان على وضعه الصحي والوقوف على حقيقة معاناته من إصابة ما.

وأكدت مصادر داخل نادي برشلونة أن ميسي وصل صباح اليوم الإثنين إلى المدينة الرياضية للنادي الإسباني لإجراء بعض الفحوصات للتبين من حجم الإصابة التي يعاني منها.

وشدد التقرير أن هذا يثير الشكوك حول إمكانية لحاق ميسي بمباراة الكلاسيكو المصيرية التي يستضيف فيها برشلونة غريمه التاريخي ريال مدريد الأربعاء على ملعب "كامب نو" في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وتابعت صحيفة "أس" إلى المدير الفني لبرشلونة، ارنستو فالفيردي، سيعقد اجتماعا مع ميسي في وقت لاحق للتحدث معه حول احتمالات مشاركته في مباراة الأربعاء.