آرسنال يزاحم برشلونة على ضم نجم باريس سان جيرمان

طالب المدير الفني لآرسنال أوناي إيمري، ، من إدارة فريقه، أن تدخل السباق على ضم هدف برشلونة، خلال الفترة المقبلة.
وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن أوناي إيمري، مدرب آرسنال، أظهر رغبته في ضم أدريان رابيو، لاعب وسط باريس سان جيرمان، إلى صفوف الجانرز، في الصيف المقبل.
وأوضحت أن إيمري كان يعتبر رابيو دائمًا لاعبًا رئيسيًا في نظام لعب باريس سان جيرمان، خلال فترة المدرب الإسباني في نادي العاصمة الفرنسي.
ولا يزال موقف رابيو مجهولاً من حيث النادي الذي سينضم إليه في الانتقالات الصيفية المقبلة، عقب رحيله عن سان جيرمان، خاصة وأن عقده ينتهي في الصيف.
جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة أكدت اقتراب رابيو من الانضمام إلى صفوف برشلونة.
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