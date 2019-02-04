شكرا لقرائتكم هاري كين يلجأ لأمريكا لزيادة سرعة التعافي من الإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير إنه يخطط لزيادة سرعة التعافي من إصابة في الكاحل خلال زيارة علاجية إلى الولايات المتحدة لكنه لن يتعجل العودة إلى الملاعب قبل الوقت المتوقع.

ومن المرجح أن يغيب مهاجم توتنهام هوتسبير حتى آذار بعدما تعرض لتمزق في أربطة الكاحل خلال مواجهة مانشستر يونايتد في 13 يناير وسافر اللاعب إلى الولايات المتحدة للتعافي.

وقال كين، الذي ذهب إلى أتلانتا لمتابعة نهائي دوري كرة القدم الأمريكية، لشبكة "سكاي سبورتس" أمس الأحد "لقد سافرت وأستمتع بأجواء أكثر دفئا للمران، سنزيد من سرعة التعافي وسنرى كيف ستصبح الأمور الأسبوع المقبل".

أضاف قائد توتنهام، "سنبدأ المران بالكرة الأسبوع المقبل وسنرى كيف سيكون رد فعلي، تسير الأمور بشكل جيد حتى الآن لكن يجب أن نحصل على وقتنا ونؤدي الأمور بشكل صحيح، لا أضع أبدا وقتا محددا للتعافي من إصاباتي. كما قلت فإني أشعر أن حالة كاحلي جيدة في الوقت الحالي".