شكرا لقرائتكم الأهلي يسافر لتنزانيا السبت ..ومرتجي يطمئن على ترتيبات البعثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي التاسع من فبراير الجاري موعدًا للسفر إلى تنزانيا؛ استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني المحدد لها يوم 12 من الشهر ذاته في الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي مجموعته الرابعة بدور المجموعات برصيد 7 نقاط بعد الفوز على فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني والتعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري في مواجهات الدور الأول من منافسات دور المجموعات.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة إنبي غدًا بالدوري الممتاز على أن يخوض مباراة جديدة في الدوري مساء الجمعة المقبل أمام حرس الحدود قبل السفر السبت المقبل إلى تنزانيا استعدادًا لمواجهة سيمبا.

وفاز الاهلي على سيمبا أول أمس ،السبت، بإستاد برج العرب بخماسية نظيفة في الجولة الثالثة ويتربع الاهلي على قمة المجموعة الرباعة برصيد 7 نقاط.

في نفس السياق، أجرى المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي العديد من الاتصالات الهاتفية خلال الساعات الماضية مع السفارة المصرية في تنزانيا؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق المرتقبة إلى تنزانيا.

وتواصل مرتجي هاتفيًا مع السفير محمد جابر أبو الوفا سفير مصر في تنزانيا؛ من أجل الاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة برحلة الأهلي وإقامة البعثة وغيرها من الأمور المرتبطة برحلة الفريق المرتقبة.

ومن جهته، كثف سمير عدلي المدير الإداري بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي أيضا من اتصالاته مع السفارة المصرية في دار السلام العاصمة التنزانية ومسئولي نادي سيمبا؛ لترتيب كافة الأمور الخاصة بالرحلة.