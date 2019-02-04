شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يحذر من الخسائر في حال إلغاء الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إنه يرفض تماما مناقشة فكرة إلغاء الدوري العام تزامنا مع استضافة مصر لكأس الأمم الإفريقية 2019.

أكد "صبحي" في تصريحات إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي "ساعة مع شوبير": "أرفض تمام فكرة إلغاء الدوري العام هذا الموسم بسبب تنظيم كأس الأمم الإفريقية".

وواصل: "هناك عقد رعاية لاتحاد الكرة المصري ولأندية الدوري وفي حالة إلغاء المسابقة سيتطلب على الاتحاد والأندية دفع شروط جزائية المتواجدة في عقود الرعاية".

وكان أحمد مجاهد المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق عن بطولة الدوري العام لن يتم إلغائها وستستمر رغم كل المعوقات.