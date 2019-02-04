شكرا لقرائتكم جوارديولا: الفوز على آرسنال أعادنا للمنافسة على اللقب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كان بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي يخشى أن تتقلص آماله بشدة في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد الخسارة أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة الماضية لكنه قال إن فريقه عاد إلى أجواء التنافس بعد الفوز 3-1 على أرسنال أمس الأحد.

ولدى مانشستر سيتي 59 نقطة من 25 مباراة ويحتل المركز الثاني بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر الذي سيواجه وست هام يونايتد مساء اليوم الاثنين ويشعر جوارديولا بسعادة أن فارق النقاط لم يكن أكبر من ذلك بعد تعادل فريق يورجن كلوب مع ليستر سيتي بالجولة الماضية.

وقال جوارديولا "بعد مباراة نيوكاسل اقتنع الجميع، وأنا منهم، أن ليفربول سوف يفوز على ليستر وأن الفارق سيصبح سبع نقاط وكانت المنافسة ستنتهي تقريبا، الآن نحن على بعد نقطتين ولهذا السبب لا ننظر كثيرا إلى جدول الدوري لا أستطيع أن أنكر أني أتمنى أن يفوز وست هام على ليفربول لكن ليفربول كان يتمنى أيضا أن يفوز أرسنال علينا".

وسيلعب مانشستر سيتي مع إيفرتون صاحب المركز التاسع يوم الأربعاء ويدرك جوارديولا جيدا أنه يحتاج إلى مواصلة اللعب بقوة إذ يتقدم بنقطتين فقط على توتنهام ثالث الترتيب، وقال جوارديولا "أسبوع آخر كبير والآن سنحصل على راحة ونستعد لإيفرتون".