شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد سفر الأهلي إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الجهاز الفنى للأهلي، بقيادة مارتن لاسارتى، التاسع من فبراير الجارى موعدًا للسفر إلى تنزانيا استعدادًا لمواجهة سيمبا المحدد لها يوم 12 من الشهر ذاته فى الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويتصدر الأهلي مجموعته الرابعة بدور المجموعات برصيد 7 نقاط بعد الفوز على فيتا كلوب الكونغولى وسيمبا التنزانى والتعادل أمام شبيبة الساورة الجزائرى فى مواجهات الدور الأول من منافسات دور المجموعات.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة إنبي غدًا بالدورى الممتاز، على أن يخوض مباراة جديدة فى الدورى مساء الجمعة المقبل أمام حرس الحدود، قبل السفر السبت المقبل إلى تنزانيا استعدادًا لمواجهة سيمبا.

وفاز الأهلي على سيمبا أمس الأول، السبت، باستاد برج العرب بخماسية نظيفة فى الجولة الثالثة ويتربع الأهلي على قمة المجموعة الرباعة برصيد 7 نقاط.