شكرا لقرائتكم خبر عن أجيرى يكلف هانى رمزى بالسفر إلى اليونان لمتابعة المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف خافيير أجيرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، هانى رمزى مدرب مساعد المنتخب بالسفر إلى اليونان خلال الأيام القليلة المقبلة، لمتابعة اللاعبين المصريين المحترفين هناك.

ويشارك أحمد حسن كوكا مع فريق أولمبياكوس اليونانى وعمرو وردة مع أتروميتوس اليونانى وشيكابالا مع أبولون اليونانى.

ويتواجد تيتو مدرب عام المنتخب حاليا فى قطر لمشاهدة بعض اللاعبين، فيما سافر أحمد ناجى للسعودية منذ فترة، كما يتواجد أحد أعضاء الجهاز فى تركيا لمتابعة تريزيجيه وكريم حافظ.