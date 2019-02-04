بيراميدز بقيادة الصقر ضيفاً ثقيلا على الداخلية على ستاد كلية الشرطة

اليوم السابع

يستدرج الداخلية نظيره بيراميدز على ستاد كلية الشرطة بالعباسية مع دقات السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين اللذان تعادلا فى الظهور الأخير لهم بمسابقة الدوري حيث تعادل الفريق البوليسى مع الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف فيما تعادل بيراميدز مع الزمالك بثلاثة أهداف لكل فريق.

ويحتل الداخلية المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 9 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 24 هدف وتلقت شباكه 27 هدف فيما يحتل بيراميدز المركز...