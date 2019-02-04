محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: القت هزيمة الزمالك الثقيلة من نظيره جورماهيا الكيني 2-4 فى افتتاح مباريات دوري المجموعات ببطولة الكونفيدرالية بظلالها على مواقع التواصل الإجتماعي. وسخر رواد مواقع التواصل الإجتماعي من هزيمة الأبيض الثقيلة في ظل تواضع مستوي المنافس وخاصة حارس المرمي والمهاجم دينيس أوليتش الذى عاد من اعتزال لعبة كرة القدم وظهر بوزن لا يتناسب مع لاعب كرة قدم ليعيد إلى الأذهان ذكري السيد المندوه مهاجم بني عبيد. وانتزع حمدي النقاز مدافع الزمالك الأضواء على مواقع التواصل الإجتماعي فى ظل ضعف الأداء الدفاعي للعملاق التونسي وسقوطه فى الهدف الرابع للفريق الكيني.

كانت هذه تفاصيل خبر الليجا أهم والنقاز ينتزع الأضواء .. كيف سخر رواد السوشيال ميديا هزيمة الزمالك أمام جورماهيا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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