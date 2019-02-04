تعليقًا على خبر العثور على الطائرة المفقودة.. والد سالا: هذا حلم سيء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

لم يستطع هوراشيو سالا والد اللاعب الأرجنتيني إيمليانو سالا تمالك دموعه عند إبلاغه بالعثور على حطام الطائرة التي كانت تقل نجله رفقة الطيار ديفيد إيوتسون من فرنسا إلى إنجلترا.

وكان فريق البحث المكلف قد عثر على حطام الطائرة مساء أمس الأحد في قاع البحر في الـ "English Channel".

وخلال تصريحات تناقلتها الصحف كشف والد إميليانو سالا عن مدى حزنه وآلامه بعد التأكد من أن حطام الطائرة التي تم العثور عليها هي نفسها التي كانت تحمل نجله صاحب الـ28 عامًا.

وقال هوراشيو سالا في تلفزيون "كرونيكا" بالأرجنتين: "لا أستطيع أن أصدق ما حدث، هذا حلم.. حلم سيئ".

وأضاف: أنا يائس، كنت أتواصل معهم (يقصد شقيقته رومانيا وأقاربه) كل يوم".

وتابع: "دائمًا كانوا يقولون لي إن الأيام تمر وليس هناك أخبار عن إيمليانو أو الطائرة".

وكانت شرطة جيرنسي قد أوقفت عملية البحث في وقت سابق من الشهر الماضي بعد أن تأكدت من صعوبة العثور على أي شخص على قيد الحياة، قبل أن يتم جمع تبرعات لبدء البحث الذاتي شارك به بعض اللاعبين على رأسهم ثنائي باريس سان جيرمان كيليان مبابي وأدريان رابيو، بجانب نجولو كانتي لاعب تشيلسي.

جدير بالذكر أن إيمليانو سالا كان في طريقه إلى إنجلترا لبدء تجربة احترافية جديدة في صفوف الدوري الإنجليزي بعد أن أتم اتفاقه مع كارديف سيتي مقابل 15 مليون جنيه استرليني.