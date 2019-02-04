مدير الكرة بالأهلي: نتمسك بـ"نظام" الدوري.. ولن نتنازل عن حقوقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه لا يثير التعصب أو يفتعل أزمات بالوسط الرياضي في مصر، مشيرا الى أنه فقط يطالب بحقوق ناديه.

وشهدت الفترة الأخيرة تصريحات متبادلة بين سيد عبدالحفيظ، وأمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، على هامش التحكيم ومؤجلات الدوري.

وأشار عبدالحفيظ في تصريحات لراديو "أون سبورت" "ما اصرح به في وسائل الإعلام مجرد تساؤلات وحقائق، لا اثير أي تعصب، هذا التفسير مرفوض تماما، وفي النهاية من حقي البحث عن حقوق النادي الذي انتمي اليه".

واستمر "من حق أي شخص البحث عن مصلحة ناديه، الأهلي دائما يلتزم بأي قرار ونظام واخطار يخص المسابقات، نحن لعبنا مباراة أفريقية يوم السبت، سنلعب أمام انبي والحرس الثلاثاء والجمعة، ثم نطير الى تنزانيا".

وشدد "4 مباريات في عدد أيام قليل، هذا أمر صعب، لكن لم نشتكي، وفي نفس الوقت، الأهلي يبحث عن حقوقه ولن يتنازل عنها، الأهلي دائما يستمع للحلول، لكن أيضا هناك تمسك بالنظام الخاص بالمسابقة الذي تم ابلاغه لجميع الأندية".

وواصل "بالطبع هناك إصرار على استكمال المسابقة وفقا للنظام المعلن للجميع".

واختتم تصريحاته قائلا "الأهلي إن شاء الله بطلا لمسابقة الدوري، التاريخ شاهد على ظروف أصعب من ظروفنا الحالية ونجحنا في تجاوزها، اثق في قدرتنا على حسم اللقب في نهاية المشوار".