بيليغريني: ليفربول يملك الأفضلية على مانشستر سيتي

قال مدرب ويست هام يونايتد، مانويل بيليغريني، إن خروج ليفربول من مسابقتي الكأس المحليتين يمنحه أفضلية على مانشستر سيتي، في السباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسيستعيد ليفربول التقدم على سيتي بفارق خمس نقاط إذا فاز على ويست هام اليوم الإثنين، ويعتقد مدرب سيتي السابق، بليغريني، أن منافسه يملك فرصة كبيرة لإحراز لقب الدوري لأول مرة منذ 1990.
وينصب تركيز فريق المدرب يورغن كلوب على الدوري ودوري أبطال أوروبا، بعد الخروج من كأس رابطة الأندية وكأس الاتحاد في إنجلترا.
وقال بيليغريني للصحافيين: “يكون الأمر أسهل للفريق عندما يشارك في مسابقتين مقارنة بفريق آخر يشارك في أربع مسابقات.. سيتي سيلعب نهائي كأس الرابطة ما يعني تغيير موعد مباراة.. إذا بلغ نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي سيتم تأجيل موعد مباراة أخرى”.
وأضاف مدرب ويست هام: “سيتي سيلعب في دوري أبطال أوروبا أيضاً، لذا الأمر ليس سهلاً للمنافسة في كل المسابقات”.
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